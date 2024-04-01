01 апреля 2024, 16:06
Аномальная жара придет этим летом на Ямал
Аномально высокие температурные значения ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе этим летом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на метеорологов Росгидромета.
По прогнозам экспертов, высокая вероятность положительных аномалий температуры сохранится в регионе в период с мая по сентябрь.
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«Выше нормы средняя месячная температура с мая по сентябрь предполагается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-западе Якутии», — отмечается в исследовании специалистов.
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