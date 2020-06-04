Анна Шафран назвала причину ухода из утреннего шоу с Соловьевым

Журналистка Анна Шафран ушла из программы «Полный контакт», которую вела по утрам вместе с Владимиром Соловьевым. Причиной она называла разногласия с ним «по ряду вопросов».

О том, что Шафран не будет вести утреннее шоу на «Вести FM», Соловьев сообщил в эфире «Полного контакта» 3 июня.

В разговоре с RNS ведущий заявил, что Шафран «идет на повышение», а сам он пока поработает один.

«Просто так бывает, что человек перерос какой-то формат и уже не должен быть вторым», — сказал Соловьев, отметив, что у бывшей соведущей остался вечерний эфир на «Вести FM» и программа на ТВ.

Сама журналистка рассказала «Царьграду», что решение о ее уходе из шоу после 12 лет совместной работы принял Соловьев. Работу в утреннем шоу она назвала партнерством, которое «подразумевает общий взгляд на вещи».

«А так вышло, что сейчас у нас разная позиция по ряду вопросов», — сообщила Шафран.

В частности, журналистка выступает против закона о едином реестре данных россиян, считая такой реестр опасным в плане утечек.