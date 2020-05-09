Анна Федермессер подтвердила, что заболела COVID-19

Учредитель фонда «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер была госпитализирована в больницу в Коммунарке после положительного теста на коронавирус.

На своей странице в Facebook она сообщила, что у нее начальная стадия пневмонии. Анна заболела после поездки в Дивеевский монастырь, где произошло массовое (76 монахинь) заражение, где пыталась организовать врачебную помощь. После возвращения она слегла с высокой температурой.

«Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях», — написала Федермессер.

Она обратилась к главному врачу больницы Денису Проценко, и сообщила, что он собрал «бомбическую команду».

«С вами — не страшно», — написала она.

В конце марта Анна Федермессер уходила на самоизоляцию после того, как у Проценко, с которым она общалась, был диагностирован коронавирус.