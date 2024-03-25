Общество 25 марта 2024, 17:33 Анна Асти перевела миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall Анна Асти перевела 1 млн рублей на помощь семьям пострадавших в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Фонд «Феникс» под руководством Анны Асти перевел миллион рублей в поддержку семей, пострадавших и погибших во время террористического акта в Crocus City Hall. Средства направили в «Российский Красный Крест», сообщила певица в своем Telegram-канале.

Исполнительница рассказала, что считает важным поддержать всех жертв теракта. Она также призвала фанатов оказать пострадавшим посильную помощь.

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«Помните, что добро всегда побеждает зло. А добрые дела начинаются с нас самих», — отметила певица.

Ведущая Ольга Бузова также направила в эту международную организацию крупный перевод на помощь семьям пострадавших и погибших в теракте. Она перечислила миллион рублей.