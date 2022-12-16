Общество 16 декабря 2022, 13:04 ANNA ASTI и сериал «Тетя Марта» удостоились победы в юбилейной премии «Самый ОК» Организаторы премии лучшего контента «Самый ОК» назвали победителей 2022 года

Читать 360tv в

Фильм «Сердце Пармы», ANNA ASTI, сериал «Тетя Марта» вошли в число победителей пятой юбилейной онлайн-премии лучшего контента «Самый ОК» 2022 года. Лучших участников определили в номинациях «Фильм», «Сериал», «Шоу», «Хит» и «Блог». Итоги подвели ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов в эфире собственного онлайн-шоу «ОК на связи!».

В премии участвовали популярные российские проекты, представленные в соцсети. Победителей определили по итогам голосования, которое проходило с 5 по 15 декабря в специальном приложении «Самый ОК!». За это время его посетили более 300 тысяч пользователей. Публичные результаты голосования округлили в бОльшую сторону до целых значений.

Реклама

В номинации «Фильм года» победила картина «Сердце Пармы», за которую проголосовали 43% зрителей. На втором месте — «Многоэтажка» (20%), на третьем — «Молодой человек» (15%).

Реклама

Сериалом года стала «Тетя Марта» от канала СТС — история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. За этот сериал отдали голоса 33% пользователей. На второе место вышел «Триггер-2» (27%), на третье — «Нулевой пациент» (17%).

Главным шоу года объявили проект Первого канала «Голос. Дети» (24%), который регулярно попадал в число номинантов — например, в прошлом году ему не хватило всего 1% до победы. В 2022-м сложилась обратная ситуация: «Голос. Дети» на 1% опередил шоу «Импровизация».

Хитом года пользователи сочли песню «По барам» певицы ANNA ASTI — за нее отдали голос 25%. С отставанием на 3% на второе мечто вышла композиция «Снежинки» от ALEKS ATAMAN и FINIK. На третьем месте, кстати, опять оказалась ANNA ASTI, но еще в составе дуэта с Artik (песня «Гармония»).

Лучшим блогом на ОК признали новый блог «Оскар и Плюша» (43%) — о жизни лабрадоров Оскара и Джонни и кошек Плюши и Нюши. Блог быстро завоевал симпатии аудитории — тема животных входит в топ самых популярных категорий на ОК. На втором месте с большим отставанием — 18% — оказался блог «Просто с Марией», на третьем — «Неугомонная» (15%). Кстати, номинация «Блог» вернулась в премию в этом году.

Лауреаты премии получат статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год. Он позволит группе выделяться в ленте новостей.