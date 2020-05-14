Анкеты о здоровье необходимо заполнять на Урале для прохода в суд

Он рассказал, что на входе приставы выдают бланки с вопросами, на которые необходимо ответить: «Есть ли у вас признаки ОРВИ?», «Покидали ли вы и ваши родственники Свердловскую область за последние 14 дней?», «Были ли у вас за последние 14 дней контакты с больными инфекционными заболеваниями (на работе, в семье)?».

Кочнев уточнил, что «если кто-то откажется заполнить анкету, проход в суд ему будет запрещен».