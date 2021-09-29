Аниме-магазин освятили в Воронежской области

Аниме-магазин «Сихон» в городе Лиски Воронежской области освятил священник. Владелец магазина Илья Певко поблагодарил отца Игоря за церемонию, заявив, что индустрия аниме всегда была близка к православной церкви.

«Борьба со злом, демонами, другой нечистой силой, а так же стремление героев к созиданию любви и добра — часто встречающийся нарратив в различных аниме и мангах», — написал он на странице «Сихона» во «ВКонтакте».

По мнению Певко, христианской философией пропитаны многие аниме. В качестве примера он привел «Евангелион», «Адепт Святого знака» и «Мой последний день».

«Мы — анимешники! С нами Бог!» — заключил бизнесмен.

Отец Игорь, который освятил магазин. заявил, что аниме — это вид искусства, в котором важна не форма, а заложенная идея, сообщил DTF.

Ранее председатель учебного центра РПЦ Максим Козлов заявил, что православным священникам нельзя освящать клиники, где делают аборты, а также ночные клубы и секс-шопы. По его словам, все эти места напрямую связаны с грехом.