Аниматор «Смешариков»: мультфильмы вне политики

«Я склонна думать, что мультфильмы вне политики. Потому что они ориентированы на детей, на их увлечения и интересы», — рассказала она.

Борисова отметила, что герои мультфильмов недостаточно серьезны, чтобы их поведение скрывало в себе какой-то подтекст. Она отметила, что есть мультфильмы со скрытым смыслом для взрослых, но это опять же больше не про политику, а про обычную жизнь.