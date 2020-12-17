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    17 декабря 2020, 20:20

    Аниматор «Смешариков»: мультфильмы вне политики

    Дарья Морозова

    Аниматор мультфильма «Смешарики» Анна Борисова считает, что в детских мультфильмах нет никакого политического подтекста. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    «Я склонна думать, что мультфильмы вне политики. Потому что они ориентированы на детей, на их увлечения и интересы», — рассказала она.

    Борисова отметила, что герои мультфильмов недостаточно серьезны, чтобы их поведение скрывало в себе какой-то подтекст. Она отметила, что есть мультфильмы со скрытым смыслом для взрослых, но это опять же больше не про политику, а про обычную жизнь.