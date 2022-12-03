Общество 03 декабря 2022, 19:06 Англоязычные тиктокеры переняли у россиян тренд на «чистку» яйцом Pinterest

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Западные тиктокеры начали снимать ролики, в которых проводят «чистку» организма при помощи яйца. В России этим начали заниматься еще в 1990-е годы, сообщило издание Medialeaks.

Эта процедура якобы помогает от болезней, неудач и порчи. Сначала яйцо нужно покатать по телу. Предполагается, что в этот момент оно вытягивает негативную энергию. Потом его разбивают в стакан с водой, солью и перцем, а затем спускают в унитаз. У западных блогеров такой ритуал получил название egg cleanse или egg cleaning.

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Считается также, что внешний вид плавающего в стакане яйца может указать на существующие у человека проблемы. Например, черные или красные точки на желтке якобы говорят о болезни, а белок в форме иглы означает сглаз.

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Россияне и жители других постсоветских стран пытаются наладить жизнь таким способом еще с начала 1990-х годов. Приверженцы эзотерики до сих пор верят в его эффективность и даже записывают обучающие ролики. Они называют такую «чистку» организма обкаткой яйцом.