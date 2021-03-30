Английскому учителю пригрозили расправой из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Учителю религиоведения из британского города Бэтли родители учеников пригрозили жестокой расправой. Поводом для агрессии стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые он показал детям на уроке.

Занятие прошло 22 марта, на нем учитель показал карикатуры на мусульманского пророка из журнала Charlie Hebdo. После урока родители школьников несколько десятков человек вышли на протесты, сообщил The Telegraph.

Школа побоялась скандала и отстранила учителя от уроков. Отец преподавателя рассказал изданию, что мужчина боится нападения со стороны оскорбленных мусульман. Его родственники отметили, что недовольные приходили к его дому банды молодых людей. Он боится, что разделит участь французского историка Самюэля Пати.

Отец считает что его сыну нужно уезжать из Бэтли.

В октябре прошлого года возле средней школы города Конфлан-Сент-Онорин 18-летний чеченец Абдулах Анзоров обезглавил французского учителя 30-сантиметровым ножом. Полицейские убили нападавшего. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом. По его словам, педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».