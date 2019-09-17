Английский язык, спорт и путешествия. Любое хобби стало доступным для подмосковных пенсионеров

Пенсионеры из Клина готовятся к отпуску за границей! Они увлеченно учат английский язык. Занятия бесплатно проходят в рамках проекта «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

В планах у полиглота Валентины и компании — путешествия за рубеж и практика. В одной из групп почти все раньше изучали немецкий, так что познавать с нуля новый язык — еще интереснее. Бабушки и дедушки активные, почти готовы общаться с носителями.

«У нас есть домашнее задание. Вот, например, мы отрабатываем диалоги знакомства», — рассказала Надежда Воронкова, волонтер.

Но пенсионеры не только учатся, но и путешествуют. Поездки для них не редкость в рамках проекта «Топ-10». А еще — компьютерная грамотность, творчество и много спорта. Не каждый школьник обгонит стремительную бабушку с палочками для скандинавской ходьбы. В Клину активное долголетие уже стало трендом среди почтенного возраста.

«Они активно поддерживают и стараются выбрать для себя ту активность, которая станет для них увлечением на всю их долгую жизнь», — отметила Елена Алексеева, директор ГБУ СО МО «Клинский КЦСОН».

Записаться в досуговую группу можно через приложение «Мобильный центр социальных услуг». Оно скачивается бесплатно на любой смартфон. Пошаговая регистрация — проще некуда. Самое главное — выбрать свой населенный пункт, занятие по душе, удобное время в расписании и правильно указать номер телефона. После заявки в течение часа вам перезвонит оператор, чтобы лично все проверить и подтвердить.

«Чем больше они будут активны, тем меньше они будут посещать медицинские учреждения. У них здоровье будет гораздо лучше. Самое главное в старости — социальная активность. Чем выше социальная активность пожилых людей, тем больше будет продолжительность жизни. Тем дольше они будут активными гражданами для нашего региона», — сказала Елена Рожкова, советник главы г. о. Клин.

Все занятия в рамках проекта «Топ-10» активного долголетия бесплатны и доступны во всех городских округах Подмосковья.