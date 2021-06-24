Ангела Меркель в последний раз выступила в бундестаге

Канцлер Германии Ангела Меркель последний раз выступила в бундестаге. Она призвала Европейский союз искать собственные переговорные форматы с Россией и выработать единый механизм ответа.

Ангела Меркель возглавляет Германию с 2005 года, в этом году она отказалась идти на выборы. Последнее выступление канцлера депутаты сопроводили продолжительными овациями. Об этом сообщил ТАСС.

В последнем выступлении Меркель призвала ЕС взять на себя инициативу в переговорах с Россией для предотвращения ухудшения отношений, а также решить конфликты ради решения других проблем, например, защиты климата, обеспечения безопасности и мира и урегулирования ситуации в Ливии и Сирии.

«Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом», — добавила канцлер.

После выступления депутаты ей долго аплодировали.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали ЕС рассмотреть вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит, сообщала «Газета.ru».