«Ангару-А5» запустили с Плесецка второй раз за шесть лет

Тяжелую ракету «Ангара-А5» запустили с космодрома Плесецк, сообщили представители Минобороны. Это второй испытательный пуск ракеты, первый был в 2014 году.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса „Ангара-А5“ с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — сообщили в ведомстве. Заявление процитировал ТАСС.

Запуск произошел в 08:50 по московскому времени с пусковой установки на площадке № 35 космодрома Плесецк в Архангельской области.

В Минобороны уточнили, что все операции до старта и сам запуск прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС контролировал старт и полет ракеты-носителя. «Ангару-А5» взяли на сопровождение наземные средства Воздушно-космических сил России.

«Ангара» входит в семейство российских ракет-носителей. Новое семейство берет для использования экологически чистые компоненты топлива. На данный момент проведены два запуска «Ангары». Легкая «Ангара-1.2ПП» отправилась в космос с Плесецка в июле 2014 года. Старт тяжелой «Ангары» состоялся 23 декабря 2014 года с этого же космодрома.