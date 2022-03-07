Anex Tour временно остановила перевозки за рубеж
Ростуризм сообщил о приостановке работы компании Anex Tour по зарубежным направлениям
Один из крупных российских туристических операторов Anex Tour принял решение временно остановить перевозки по зарубежным направлениям. Такую информацию сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Перевозчик, по ее данным, остановил работу из-за риска ареста самолетов. В связи с этим главное туристическое ведомство страны рекомендовало Anex Tour временно остановить деятельность, отметила Догузова.
«По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов», — написала она в Telegram.
По ее словам, туристический оператор продолжит выполнять рейсы по возвращению россиян в страну. В связи с этим путешественникам следует быть на связи с компанией, которая организовывала их поездку, добавила Догузова.
На днях авиакомпания Royal Flight прекратила осуществлять полеты из России. Причиной отмены рейсов стали введенные Евросоюзом санкции, сообщила пресс-служба перевозчика.