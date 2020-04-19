Анестезиолог объяснил, как ИВЛ помогает пациентам

Коронавирусная инфекция может привести к тяжелой форме пневмонии. В этом случае пациенту жизненно необходим аппарат ИВЛ, который помогает дышать. Анестезиолог-реаниматолог рассказал о принципах работы медицинской техники.

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — высокотехнологичное медицинское оборудование. Он подает в легкие дыхательную смесь, кровь насыщает кислородом и убирает из легких углекислый газ.

Такие аппараты применяют во время операций или острой дыхательной недостаточности, рассказал E1.RU анестезиолог-реаниматолог одной из больниц Екатеринбурга. Еще его могут использовать при травмах, инсультах, отравлениях, при повреждениях головного мозга. В этом случае медикам необходимо предотвратить кислородное голодание.

Коронавирусная инфекция нарушает газообмен в легких. При заражении у человека начинается одышка, а обеспечивающие дыхание мышцы истощаются. Аппарат ИВЛ помогает дышать и сохранять силы, необходимые для борьбы с вирусом.

ИВЛ убирают, когда человек начинает идти на поправку. После этого пациент может дышать сам. Длительность подключения к устройству зависит от состояния здоровья пациента. «В моей практике были люди, которые находились на искусственном дыхании по несколько месяцев», — отметил врач.

Всего в мире COVID-19 болеют более 2,3 миллиона человек. В России насчитывается 42 853 случая заражения, 3 291 вылечившийся пациент, а у 361 болезнь закончилась летальным исходом.