Анестезиолог из Благовещенска рассказал о реакции пациента, которого оперировали во время пожара

Анестезиолог благовещенского кардиоцентра рассказал о реакции пациента, когда он узнал, что операция проходила во время пожара. Мужчина был сначала удивлен, а потом рад, что закончилось все хорошо.

«Он очень удивился, что засыпал в одной больнице, а проснулся в другой. Это уже потом ему показали видео пожара, чтобы он ощутил всю полноту произошедшего. В понедельник, 6 апреля, его перевели в общую палату, поэтому ему уже можно показывать впечатляющие вещи», — рассказал врач РИА «Новости».

Врач отметил, что мужчина, когда узнал, сначала забеспокоился и начал искать телефон, чтобы успокоить родственников, но те уже все знали.

«Он безмерно счастлив был, что закончилось все хорошо», — отметил анестезиолог.

Пожар в благовещенском кардиохирургическом центре произошел 2 апреля. Из здания эвакуировали всех, кроме бригады врачей, которые оперировали мужчину. Операция была сложная и прерывать ее нельзя было. Пожарные сделали все возможное, чтобы в операционную не проникли дым и вода при тушении крыши здания.