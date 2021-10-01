Анджелина Джоли появилась в рекламе компании из Тюмени

Агентство недвижимости из Тюмени заявило, что сотрудничает с Disney. В совместном ролике появилась даже Анджелина Джоли, которая исполнила в фильме про героев Marvel одну из ролей.

«Мы выиграли большую конкуренцию за право коллаборации с ними на продвижение нового фильма „Вечные“», — написал в Facebook руководитель тюменской компании Ильдар Хусаинов.

Ролик появился также на его странице. Хусаинов заявил, что реклама в итоге получилась очень душевной. Хотя изначально тюменская компания хотела внедрить в свое видео другого супергероя — Бэтмена. Об этом написал сайт 72.ru.

Как рассказал пресс-секретарь агентства Иван Камельских, процесс переговоров с Disney занял около 10 месяцев. Он не исключил, что в дальнейшим будут и другие совместные с американской корпорацией проекты. Стоимость этого контракта держится в секрете, поскольку является коммерческой тайной.

Фильм «Вечные» расскажет историю генетически улучшенных людей, которые скрываются от других жителей Земли и обладают суперспособностями. Тем временем главная звезда фильма, Анджелина Джоли, продолжает конфликтовать со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Тот обвинил ее в попытке лишить его права распоряжаться их совместным имуществом.