Андроиды и войны за детей. Вышел трейлер «Воспитанные волками» Ридли Скотта

Сюжет сериала развивается единственной доступной для проживания людей планете. Планета Земля больше не пригодна для жизни — ее разрушили в страшной войне.

На планету прилетают два андроида — Отец и Мать. С собой у них груз эмбрионов. Им доверили воспитывать и защищать человеческих детей на другой планете. Из которых должно будет снова возродиться человечество.

Однако оказывается в войне смогла уцелеть небольшая группа землян. Они против системы воспитания андроидов и всячески стремятся забрать детей. Кроме того новые люди подрастают и увлекаются религией. Причем каждый разной. Это приводит к потере понимания, а угроза религиозной войны становится явной.

Сериал будет состоять из десяти серий. Он выйдет на Apple TV+ 3 сентября.