Андрейченко нашлась. Видеообращение

Пропавшая в Мексике российская актриса Наталья Андрейченко вышла на связь. Она рассказала, что провела пару дней в джунглях, в «поселении с интересными духовными лидерами».

«В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет права тебя побеспокоить», — сообщила актриса.

В поселение Андрейченко прибыла в субботу, 25 января. До этого она гостила у подруги Марэт, которая и забила тревогу.

По словам актрисы, из-за загруженности в последние недели ей нужно было «освободиться и набраться сил». Для этого она покинула курортный город Канкун и уехала «за 2,5 часа от моря в глубину джунглей». В поселении Андрейченко ходила с табличкой silence («молчание»).

Две недели до этого она «находилась в очистительном ретрите» — «очищала свое тело».

Наталье Андрейченко 63 года. Она известна по фильмам «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Подари мне лунный свет» и другим.