Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами. Видео

Прощание с Андреем Мягковым прошло в МХТ имени Чехова. В последний путь артиста проводили аплодисментами. Видео с места событий публикует «360».

На опубликованных кадрах видно, что гроб с телом артиста пронесли по живому коридору. Справа и слева в Камергерском переулке выстроились зрители с цветами. Все они начали аплодировать. Гроб погрузили в черный автомобиль.

Гроб с телом Андрея Мягкова отвезут в храм Воскресения Словущего на Успенском вражке для церемонии отпевания. После родные и близкие отправятся на Троекуровское кладбище, где пройдут похороны.

Андрей Мягков умер в четверг, 18 февраля. Ему было 82 года. Предварительной причиной его ухода назвали острую сердечную недостаточность.

Он начинал, как театральный актер. После окончания Школы-студии МХАТ начал работать в «Современнике». В 1977 году он вернулся в театр, где учился. После разделения академического театра на два он остался в с режиссером Олегом Ефремовым в МХТ имени Чехова, где работал до конца своих дней.

Андрей Мягков навсегда останется в памяти зрителей своими знаковыми ролями в фильмах Эльдара Рязанова — Жени Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром!» и Анатолия Новосельцева в «Служебном романе».