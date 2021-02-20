Актера Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище, сообщило РИА «Новости». Ранее с ним простились в МХТ имени Чехова.

Андрей Мягков умер на 83-м году жизни 18 февраля в Москве. Причиной стала сердечная недостаточность. Прощание с актером прошло утром 20 февраля в МХТ имени Чехова. Поклонники проводили актера в последний путь продолжительными аплодисментами. После этого состоялось отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Андрей Мягков родился в Ленинграде. Сначала он получил техническое образование, но затем окончил Школу-студию МХАТ. После окончания студии служил в «Современнике», а затем, с 1977 года и до конца жизни — в МХТ имени Чехова. У него было много театральных работ, но сердце нескольких поколений зрителей он покорил ролями Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» и Анатолия Новосельцева в «Служебном романе».

Барбара Брыльска, с которой он снимался в «Иронии судьбы», назвала его прекрасным актером и человеком. Светлана Немоляева, сыгравшая с Андреем Васильевичем в «Служебном романе», заметила, что он многое успел сделать в искусстве.