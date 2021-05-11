Андрей Воробьев выразил соболезнования Татарстану после стрельбы в школе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования Татарстану в связи со стрельбой в казанской школе №175. С этой темы он начал рабочее совещание.

«Мы видим, что произошло в Казани. Это страшная трагедия. Правоохранительные органы работают. Я хочу принести от всех нас соболезнования. Погибли люди, дети. Безопасность всегда требует от нас, от правоохранительного блока, предельно серьезного отношения», — сказал губернатор.

Воробьев подчеркнул, что такие ситуации напоминают, как важно проводить мероприятия, связанные с безопасностью.

«Я лишь могу сказать, что мы и дальше должны максимально профессионально, серьезно относиться ко всем вызовам времени. Это сложно, очень сложно, но все мероприятия мы и дальше будем проводить, а сегодня — наши слова соболезнования», — добавил он.

Утром 11 мая в гимназию №175 в Казани вошел вооруженный человек и открыл стрельбу. На данный момент подтверждена информация о 16 пострадавших и восьми погибших, большая часть из которых — дети. Стрелок задержан, это 19-летний местный житель.