09 сентября 2023, 15:37
Андрей Воробьев поздравил жителей Москвы с 876-летием города
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил москвичей с Днем города
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил москвичей с 876-летием столицы. Видеообращение главы региона опубликовали в его Telegram-канале.
Москва и Подмосковье тесно сотрудничают уже долгие годы. Андрей Воробьев выразил слова благодарности мэру Москвы Сергею Собянину за важное для всего столичного региона партнерство.
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«Желаю вам и всей команде удачи. С праздником!» — сказал губернатор.
Жители столицы и туристы будут праздновать 876-летие города в течение двух дней. Собянин поздравил москвичей и напомнил об их заслугах в развитии столицы.
Андрей Воробьев
Сергей Собянин
Москва 2023
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