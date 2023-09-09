Общество 09 сентября 2023, 15:37 Андрей Воробьев поздравил жителей Москвы с 876-летием города Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил москвичей с Днем города Телеканал «360»

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил москвичей с 876-летием столицы. Видеообращение главы региона опубликовали в его Telegram-канале.

Москва и Подмосковье тесно сотрудничают уже долгие годы. Андрей Воробьев выразил слова благодарности мэру Москвы Сергею Собянину за важное для всего столичного региона партнерство.

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«Желаю вам и всей команде удачи. С праздником!» — сказал губернатор.

Жители столицы и туристы будут праздновать 876-летие города в течение двух дней. Собянин поздравил москвичей и напомнил об их заслугах в развитии столицы.