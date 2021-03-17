Андрей Травников назвал приоритеты работы над редакцией генплана Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о приоритетах работы над новой редакцией Генерального плана Новосибирска. По его мнению, важно сохранять баланс между плотностью застройки и комфортом проживания, написал Infox.ru.

«Процесс должен быть абсолютно открытым, законодательные процедуры позволяют это делать. Это публичные, общественные слушания, считаю, что их нужно дополнять другими способами общения и согласования различных градостроительных решений с жителями», — подчеркнул глава региона.

Он считает, что генплан является самым главным документом, благодаря которому удастся не допускать конфликтных ситуаций. Как уточнил Травников, люди, которые хотят заселиться в жилой квартал должны заранее понимать, что именно в нем будет построено. Речь идет о количестве домов, наличии скверов, детских садов и школ.

Губернатор не видит необходимости в перераспределении полномочий в сторону региональных властей. Он отметил, что и мэрия, и Совет депутатов города сами справятся с исправлением ошибок.