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    17 марта 2021, 15:08

    Андрей Травников назвал приоритеты работы над редакцией генплана Новосибирска

    Полина Петрова

    Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о приоритетах работы над новой редакцией Генерального плана Новосибирска. По его мнению, важно сохранять баланс между плотностью застройки и комфортом проживания, написал Infox.ru.

    Андрей Травников назвал приоритеты работы над редакцией генплана Новосибирска

    «Процесс должен быть абсолютно открытым, законодательные процедуры позволяют это делать. Это публичные, общественные слушания, считаю, что их нужно дополнять другими способами общения и согласования различных градостроительных решений с жителями», — подчеркнул глава региона.

    Он считает, что генплан является самым главным документом, благодаря которому удастся не допускать конфликтных ситуаций. Как уточнил Травников, люди, которые хотят заселиться в жилой квартал должны заранее понимать, что именно в нем будет построено. Речь идет о количестве домов, наличии скверов, детских садов и школ.

    Губернатор не видит необходимости в перераспределении полномочий в сторону региональных властей. Он отметил, что и мэрия, и Совет депутатов города сами справятся с исправлением ошибок.