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    19 мая 2021, 18:03

    Андрей Шмаров покинет пост главреда «Ведомостей»

    Александр Блинов

    Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров уходит со своей должности. Сегодня его последний день работы на этом посту. Исполнять обязанности главреда с четверга будет Ирина Казьмина, сообщили на сайте газеты.

    Андрей Шмаров покинет пост главреда «Ведомостей»

    Казьмина прежде занимала пост замгендиректора по редакционному развитию компании «Бизнес Ньюс Медиа», которая является учредителем «Ведомостей». Она работала на разных должностях в «Ведомостях» и газете «Коммерсант», была заместителем главного редактора русской версии журнала Forbes.

    Глава совета директоров медиагруппы Иван Еремин поблагодарил Шмарова за работу и пожелал дальнейших успехов. Еремин добавил, что «Ведомости» будут придерживаться вектора независимой журналистики, оставаясь флагманом российских деловых СМИ. Издание намерено расширять свою аудиторию не только в России, но и за рубежом, и будет запускать для этого новые проекты, отметил он.

    Трудовой договор Шмарова расторгнут по соглашению сторон.

    Шмаров возглавил редакцию «Ведомостей» весной 2020 года, когда прошлые собственники решили продать газету.