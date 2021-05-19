Андрей Шмаров покинет пост главреда «Ведомостей»

Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров уходит со своей должности. Сегодня его последний день работы на этом посту. Исполнять обязанности главреда с четверга будет Ирина Казьмина, сообщили на сайте газеты.

Казьмина прежде занимала пост замгендиректора по редакционному развитию компании «Бизнес Ньюс Медиа», которая является учредителем «Ведомостей». Она работала на разных должностях в «Ведомостях» и газете «Коммерсант», была заместителем главного редактора русской версии журнала Forbes.

Глава совета директоров медиагруппы Иван Еремин поблагодарил Шмарова за работу и пожелал дальнейших успехов. Еремин добавил, что «Ведомости» будут придерживаться вектора независимой журналистики, оставаясь флагманом российских деловых СМИ. Издание намерено расширять свою аудиторию не только в России, но и за рубежом, и будет запускать для этого новые проекты, отметил он.

Трудовой договор Шмарова расторгнут по соглашению сторон.

Шмаров возглавил редакцию «Ведомостей» весной 2020 года, когда прошлые собственники решили продать газету.