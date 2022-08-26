Андрей Сарана: Петербург находится на пике заболеваемости коронавирусом

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана в разговоре с «Петербургским дневником» сообщил, что на данный момент город находится на пике по заболеваемости коронавирусом.

По словам чиновника, спад заболеваемости ожидается в ближайшие две-три недели. При этом медучреждения города нуждаются в дополнительных койках.

«Мы уже видим признаки снижения заболеваемости, рост госпитализации приостановился, отмечается снижение доли положительных ПЦР. Поэтому нынешняя волна, как мы ожидаем, пойдет на спад в ближайшее время. Можно сказать, что сейчас мы находимся на пике. Тем не менее мы 26 августа открываем еще 100 коек в корпусе-трансформере в Городской больнице Святого Георгия. Сто коек там уже открыто, и запас составляет еще 200 коек. Если заболеваемость будет нарастать, будем там открывать койки до полного заполнения трансформера. Для этого, собственно, он и строился», — сообщил Сарана.

По состоянию на 25 августа в Петербурге открыто 3030 коек, из них 20% свободны. В детских медучреждениях свободно до 40% мест.