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    04 января 2021, 03:43

    Андрей Рожков из «Уральских пельменей» устроился работать на каток. Видео

    Анастасия Кукова

    Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков на своей странице в Instagram сообщил, что из-за отсутствия выступлений в связи с коронавирусом устроился заливщиком катка. В опубликованном видео он сообщил, что ему «нормально платят».
    Андрей Рожков из «Уральских пельменей» устроился работать на каток. Видео

    Артист посетовал, что корпоративов нет, и ему пришлось подрядиться заливать каток.

    «Работа хорошая, для детишек», — добавил Рожков. Он также поздравил подписчиков с Новым годом.

    В сентябре Рожков напомнил, что является электромонтером третьего разряда, и сообщил, что ему приходится подрабатывать электриком.