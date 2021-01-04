Андрей Рожков из «Уральских пельменей» устроился работать на каток. Видео
Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков на своей странице в Instagram сообщил, что из-за отсутствия выступлений в связи с коронавирусом устроился заливщиком катка. В опубликованном видео он сообщил, что ему «нормально платят».
Артист посетовал, что корпоративов нет, и ему пришлось подрядиться заливать каток.
«Работа хорошая, для детишек», — добавил Рожков. Он также поздравил подписчиков с Новым годом.
В сентябре Рожков напомнил, что является электромонтером третьего разряда, и сообщил, что ему приходится подрабатывать электриком.