Андрей Разин напророчил холодную войну, нищету и застой

Разин посулил миру большие потрясения, голод и человеческие потери. Причиной катаклизмов станет холодная война между США и Китаем.

«Также возможны застойные процессы в экономике ряда европейских стран и увеличение внешних долгов. За счет увеличения налогов усилится экономическое неравенство», — написал продюсер.

Разин допустил, что случится технологическая революция. По его мнению, вопрос климата будет весьма актуален, так как он беспокоит все больше людей.

Накануне Deutsche Bank в обзоре рынков предсказал «эпоху беспорядков» на фоне усугубление социального неравенства и окончание эпохи глобализации.