Андрей Разин напророчил холодную войну, нищету и застой
Продюсер и лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram опубликовал предсказание, в котором перечислил основные вехи изменений, которые произойдут в мире с ноября текущего года. Он напомнил подписчикам, что «всегда предсказывает правду».
Разин посулил миру большие потрясения, голод и человеческие потери. Причиной катаклизмов станет холодная война между США и Китаем.
«Также возможны застойные процессы в экономике ряда европейских стран и увеличение внешних долгов. За счет увеличения налогов усилится экономическое неравенство», — написал продюсер.
Разин допустил, что случится технологическая революция. По его мнению, вопрос климата будет весьма актуален, так как он беспокоит все больше людей.
Накануне Deutsche Bank в обзоре рынков предсказал «эпоху беспорядков» на фоне усугубление социального неравенства и окончание эпохи глобализации.