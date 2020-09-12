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    12 сентября 2020, 02:51

    Андрей Разин напророчил холодную войну, нищету и застой

    Анастасия Кукова

    Продюсер и лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram опубликовал предсказание, в котором перечислил основные вехи изменений, которые произойдут в мире с ноября текущего года. Он напомнил подписчикам, что «всегда предсказывает правду».
    Андрей Разин напророчил холодную войну, нищету и застой

    Разин посулил миру большие потрясения, голод и человеческие потери. Причиной катаклизмов станет холодная война между США и Китаем.

    «Также возможны застойные процессы в экономике ряда европейских стран и увеличение внешних долгов. За счет увеличения налогов усилится экономическое неравенство», — написал продюсер.

    Разин допустил, что случится технологическая революция. По его мнению, вопрос климата будет весьма актуален, так как он беспокоит все больше людей.

    Накануне Deutsche Bank в обзоре рынков предсказал «эпоху беспорядков» на фоне усугубление социального неравенства и окончание эпохи глобализации.

    Новости SMI.FM