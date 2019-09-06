Андрей Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя: Видео

Хамзаев поспорил с политологом Алексеем Тимофеевым при обсуждении вопроса повышения возрастного порога для покупки алкоголя. На высказывания гостя Хамзаев назвал его дураком.

«Пойдите вон отсюда»: украинского эксперта выгнали из студии «России 1» Подробнее

Тимофеев, в свою очередь, сказал Хамзаеву, что не хочет, «чтобы в моем городе и моей стране человек со своими традиционными ценностями навязывал» некие идеи. Лидер «Трезвой России» схватил политолога за край пиджака до того, как Тимофеев закончил свое предложение.

В перепалку вмешался ведущий программы Андрей Норкин. «Господин Хамзаев, хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы находитесь в эфире федерального канала», — сказал он, обращаясь к лидеру «Трезвой России. Хамзаев в ответ начал спорить и с ведущим, после чего Норкин попросил руководителя движения покинуть студию.

Но Хамзаев уходить из студии отказался. Он покинул эфир только после того, как к нему подошли продюсеры передачи для того, чтобы выключить микрофон. Перед тем как покинуть студию, Хамзаев швырнул гарнитуру в сторону.

Позднее Андрей Норкин заявил, что лидер движения «Трезвая Россия» вел себя недопустимо, а также нанес каналу НТВ материальный ущерб, который составил «несколько тысяч долларов», сообщило РИА «Новости».