Общество 20 февраля 2023, 23:29 Андрей Кононов стал главой администрации Кронштадтского района Петербурга

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Пост главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга занял Андрей Кононов. Об этом сообщили «Невские новости».

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Уточняется, что ранее Кононов занимал пост временно исполняющего обязанности главы районной администрации. В свое время он окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. По данным издания, чиновник является гендиректором международного благотворительного фонда «Кронштадтский Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца».