Андрей Бочкарев: в этому году в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 29 домов | 360°

Общество 23 сентября 2022, 15:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Андрей Бочкарев: в этому году в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 29 домов

Читать 360tv в

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в беседе с ИА НСН заявил, что более 90 тысяч жителей Москвы начали переселение по программе реновации. На данный момент введено в эксплуатацию 29 домов.

Примерно 73 тысячи москвичей получили ключи от новых квартир. Жилая площадь в новых домах составила 340 тысяч квадратных метров.

Реклама

Бочкарев добавил, что в столице ведется строительство еще 170 объектов жилой площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

Реклама

Как сообщил декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгений Михайленко, программа реновации создает дополнительные возможности для дальнейшего развития Москвы по такой модели.

0 0 0 0 0 0