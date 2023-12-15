Общество 15 декабря 2023, 22:15 Анатолия Белого признали иноагентом Минюст: список иноагентов пополнили Анатолий Белый и Андрей Затирко РИА «Новости»

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Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов, в него добавили пять фамилий. Среди добавленных в список - актер Анатолий Белый (Вайсман) и экс-главред красноярского и новосибирского изданий Андрей Затирко.

Вайсмана обвинили в поддержке ВСУ и распространении недостоверной информации о политических решениях российской власти. Аналогичные причины указаны для бывшего главного редактора изданий Ngs24.ru и Ngs.ru Затирко, ему также вменили работу в редакции издания, внесенного в реестр иноагентов.

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Также в список попали бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова, главред «Кавказского узла» Григорий Шведов, представитель «Гражданского совета» Денис Соколов, структура которого вербует россиян в ВСУ.

Издательство АСТ ранее приостановило выпуск книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*. Публичные заявления писателей требуют правовой оценки, заявили в издательстве.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.