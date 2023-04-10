Общество 10 апреля 2023, 18:00 Анатолий Вассерман признался, что его травили в школе

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Главный российский эрудит Анатолий Вассерман в детстве был вынужден перейти в другую школу из-за травли. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Публицист рассказал, что в первом классе не вписался в коллектив, когда пришел. И одноклассники стали травить его. В результате единственным выходом было перейти в другую школу.

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«Переход в другую школу — не худший способ спастись от травли, по крайней мере, я именно так от нее ушел. Было такое, меня в младших классах изрядно травили, в основном потому, что я пришел в семь лет в первый класс и не вписался в коллектив», — отметил Анатолий Вассерман.

Он добавил, что проблема травли стоит очень серьезно. И она требует комплексного решения. В частности, работы как с жертвой, так и с зачинщиками травли.

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