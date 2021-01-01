Анатолий Вассерман дал прогноз на 2021 год

Публицист Анатолий Вассерман предположил, что следующий год, как и предыдущий, пройдет «под знаком коронавируса». По его мнению, вакцинация будет проходить по всему миру еще года три, но в России ограничительные меры полностью снимут уже к осени.

В своем блоге на телеканале РЕН ТВ он также заявил, что не верит в обвал доллара, который предсказывают некоторые экономические аналитики.

«Открытым текстом полагаю: всех усилий демократов не хватит для полного разорения их родной страны. Деньги обеспечены всеми товарами и услугами, какие можно купить за эти деньги напрямую, без обменников», — написал Вассерман.

По его мнению, России удалось отчасти отстоять технологическую независимость, и у нее появится шанс восстановить свою промышленность, «авионику, и массу других производств реального богатства». Вассерман признал, что нам будут мешать санкциями и заморозкой счетов, но это не причина отказываться от «силы, которую нам не могут простить».

Он посетовал, что пока и зарубежные, и отечественные вакцины надо размораживать.

«Спутник» — полчаса на пять прививающихся. В масштабах стран и континентов процесс займет годы, даже когда вакцин будет достаточно», — сообщил Вассерман. В случае, если Индия расплатится за лицензии на производство наших вакцин не деньгами, а готовой продукцией, ограничения в России можно будет отменить уже к началу следующей осени.

Вассерман считает, что нарушившая законы страны при подсчете голосов на выборах Демократическая партия США и дальше намерена ими пренебрегать, чтобы ее никто не призвал к ответу. Поэтому России надо внимательно следить за процессами, происходящими в Соединенных Штатах и Турции.

«Там заваривается Третья мировая. Хорошо бы ее избежать», — выразил надежду публицист. По его мнению, Вашингтон продолжит попытки разбить Донбасс до «неработоспособного состояния» и измотать Россию конфликтами по периметру.

«В наступившем году желаю всем нам, чтобы мы были готовы молниеносно отреагировать на первый же сигнал о том, что наших обижают. Отреагировать так, чтобы даже думать об этом в Киеве перестали», — высказался Вассерман.