Анатолий Чубайс предложил новую налоговую реформу

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предложил провести новую налоговую реформу. Об этом сообщила газета «Ведомости».

По мнению Чубайса, в России необходимо реформировать Налоговый кодекс и кредитное регулирование, разделив предприятия по принципу их экологичности.

Идея заключается в том, что нужно создать системы дифференцирования зеленых и не зеленых активов в энергетике. Чубайс сравнил такую реформу с «тектонической подвижкой».

Спецпредставитель президента предлагает уже сейчас попытаться внести изменения в систему оценки стоимости активов, которые должны исчезнуть после совершения энергоперехода. Об этом говорят давно, но пока нигде в мире эта идея не реализовывалась.

В конце февраля стало известно, что в России может появиться налог на старательскую деятельность. Новую категорию налогоплательщиков предложило создать Министерство финансов. Сейчас документ рассматривают в правительстве. В частности, под понятие «старательская деятельность» будет попадать поиск и извлечение драгоценных металлов россиянами, зарегистрированными в качестве ИП.