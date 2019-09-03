Анастасия Заворотнюк выплатила долг на 1,6 млн рублей

Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью выплатила штраф в размере 1,6 миллиона рублей по решению суда. Об этом сообщили пресс-службе московского Управления Федеральной службы судебных приставов.

Приставы не стали лишать Заворотнюк права выезда за границу Подробнее

В УФССП отметили, что сейчас в отношении Заворотнюк нет никаких исполнительных производств.

«В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее в базе данных исполнительных производств значился долг актрисы по исполнительному сбору. Она должна была заплатить 1,6 миллиона рублей штрафа за неуплату некого другого долга. Через некоторое время информация с сайта исчезла.

Приставы попросили столичный Никулинский суд лишить актрису возможности выезжать за границу, но в последствии от иска отказались. В чем заключалась причина решения не известно.

Анастасия Заворотнюк является российской телеведущей, актрисой театра и кино. Наибольшую известность ей принесла роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Заворотнюк из-за сильного акцента в картине ошибочно принимали за украинку, но актриса родилась в Астрахани, а специфический говор нужен был для образа.

За годы своей профессиональной деятельности актриса успела сыграть в десятках фильмов и постановок. В 2006 году она удостоилась звания Заслуженной артистки России.