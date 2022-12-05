Общество 05 декабря 2022, 19:17 Анапа, Краснодар и Ростов-на-Дону стали городами, где россияне провели наибольшее количество дней осенью

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Для осенних длительных путешествий россияне чаще всего выбирали южные города и курорты Черноморского побережья. А вот наименьшее количество дней туристы проводили в Череповце и Тамбове, об этом сообщил RT со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Отмечается, что в среднем россияне оставались в Анапе и Краснодаре 18 дней.

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Что касается заграничных курортов, то для длительного отпуска соотечественники выбирали Вьетнам - там продолжительность пребывания составила 34 дня.

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Также эксперты поделились городами, в которых россияне задерживались не более трех дней - это Тамбов, Череповец, Псков и Ульяновск.

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