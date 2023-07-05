Общество 05 июля 2023, 11:19 Аналог Zara Home и H&M Home откроют в России ТАСС: российский аналог Zara Home и H&M Home выйдет на рынок осенью под названием Redecoro РИА «Новости»

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Отечественный аналог магазинов с предметами для дома Zara Home и H&M Home начнет работать в России осенью 2023 года под названием Redecoro. Об этом сообщила ТАСС управляющий партнер компании Анастасия Кондакова.

До конца года бренд откроет онлайн-продажи, а также два офлайн-магазина в Москве.

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«Первый, площадью 370 квадратных метров, появится уже осенью в ТЦ „Метрополис“», — отметила Кондакова.

В ближайшие пару лет компания собирается открыть до 50 торговых точек. Магазины появятся не только в России, но и на территории СНГ.

Ближайшей осенью Redecoro представит первую собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной. Управляющий партнер отметила, что бренд ориентируется на средний ценовой сегмент.

Компания заказывает продукцию на фабриках в России, Турции, Индии и Китае. На многих из этих площадок изготавливают товары для Zara Home и H&M Home. При этом Redecoro не копирует ассортимент ушедших из страны брендов, а создает собственные линейки, подчеркнула Кондакова.

Осенью в России также планируют снова открыть магазины спорттоваров Decathlon. Торговая сеть возобновит работу под новым названием.