Аналог «Википедии» создадут для школьников
Проект аналога «Википедии» представят в ноябреПодробнее
«Первой функцией этого ресурса будет расширенная подготовка к занятию, увеличение семантического горизонта по какой-то теме. Второй — использование материалов непосредственно на уроке», — заявил Кравец. Его процитировало РИА «Новости».
Он выразил уверенность в том, что портал будет прекрасным инструментом для самообразования. По его словам, на сайте появится и отдельный раздел для пользователей-экспертов. Они смогут обсуждать с другими специалистами интересующие их темы.
«Так что механизм портала рассчитан на разные типы пользователей. Кому-то нужна сжатая справка, а кто-то занимается темой профессионально — каждый получит необходимое», — заключил редактор.
Ранее сообщалось, что около 1,7 миллиарда рублей государство может выделить для создания российского аналога «Википедии» в 2020–2022 годах. Предполагается, что эту субсидию получит издательство «Большая российская энциклопедия». Об этом сказано в приложении к проекту закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Презентация российской онлайн-энциклопедии запланирована на 21 ноября. Мероприятие должно пройти в Уфе.