Аналог «Википедии» создадут для школьников

Российский аналог «Википедии» занялся разработкой адаптированной версии для школьников. Также создатели новой энциклопедии намерены сделать отраслевые сервисы для узкопрофильных специалистов. Об этом рассказал ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец.

Проект аналога «Википедии» представят в ноябре Подробнее

«Первой функцией этого ресурса будет расширенная подготовка к занятию, увеличение семантического горизонта по какой-то теме. Второй — использование материалов непосредственно на уроке», — заявил Кравец. Его процитировало РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что портал будет прекрасным инструментом для самообразования. По его словам, на сайте появится и отдельный раздел для пользователей-экспертов. Они смогут обсуждать с другими специалистами интересующие их темы.

«Так что механизм портала рассчитан на разные типы пользователей. Кому-то нужна сжатая справка, а кто-то занимается темой профессионально — каждый получит необходимое», — заключил редактор.

Ранее сообщалось, что около 1,7 миллиарда рублей государство может выделить для создания российского аналога «Википедии» в 2020–2022 годах. Предполагается, что эту субсидию получит издательство «Большая российская энциклопедия». Об этом сказано в приложении к проекту закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Презентация российской онлайн-энциклопедии запланирована на 21 ноября. Мероприятие должно пройти в Уфе.