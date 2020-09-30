facebook_pixel
    30 сентября 2020, 17:01

    Аналог TikTok создадут для российских школьников

    Дарья Бунякова

    Российские специалисты в скором времени создадут социальную сеть по аналогии с TikTok. В ней школьники смогут найти развивающий контент, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
    Аналог TikTok создадут для российских школьников

    «Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свой ВКС (видео-конференц-связь — прим. ред.), сейчас общаемся с использованием Zoom — зарубежного программного обеспечения. А делаем свое, отечественное», — привел ТАСС слова Кравцова.

    Министр добавил, что разрабатывается новая социальная сеть совместно с представителями компании Mail.ru Group. По его словам, аналог TikTok должен понравиться детям, так как там будет интересный контент без негативной информации.

    «Зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — пояснил Кравцов.

    Ранее глава Минпросвещения сообщал, что в России начали разрабатывать программу для видеосвязи, похожую по своей работе на Skype и Zoom. Кравцов отмечал, что приложение необходимо для обеспечения непрерывного образовательного процесса, так как иностранные платформы являются неустойчивыми. Созданием программы занимается Минпросвещения совместно с Минцифры.

    Новости SMI.FM