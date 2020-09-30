Аналог TikTok создадут для российских школьников

Российские специалисты в скором времени создадут социальную сеть по аналогии с TikTok. В ней школьники смогут найти развивающий контент, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свой ВКС (видео-конференц-связь — прим. ред.), сейчас общаемся с использованием Zoom — зарубежного программного обеспечения. А делаем свое, отечественное», — привел ТАСС слова Кравцова.

Министр добавил, что разрабатывается новая социальная сеть совместно с представителями компании Mail.ru Group. По его словам, аналог TikTok должен понравиться детям, так как там будет интересный контент без негативной информации.

«Зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — пояснил Кравцов.

Ранее глава Минпросвещения сообщал, что в России начали разрабатывать программу для видеосвязи, похожую по своей работе на Skype и Zoom. Кравцов отмечал, что приложение необходимо для обеспечения непрерывного образовательного процесса, так как иностранные платформы являются неустойчивыми. Созданием программы занимается Минпросвещения совместно с Минцифры.