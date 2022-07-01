Аналог Schweppes в России назвали согласно легенде бренда

Магазины России открыли продажу российского аналога зарубежного бренда газировки Schweppes. Об этом сообщили в Telegram-канале URA RU.

Производитель российского аналога тоника учел легенду возникновения названия Schweppes. Согласно ей, наименование повторяет шипение газировки. Таким образом, российские покупатели смогут приобрести напиток «Shh…».

Оригинальный тоник больше не доступен для продажи в РФ, поскольку бренд принадлежит Coca-Cola. Эта компания 17 июня полностью прекратила работу на территории России, в том числе и поставки своей продукции в страну. Представители организации аргументировали решение своей позицией по ситуации на Украине. Первичная приостановка деятельности Coca-Cola произошла еще в марте.

Креативность создателей названия российского аналога Schweppes удивила пользователей соцсетей. Они сравнили замену названия с переименованием сети ресторанов быстрого питания McDonald’s во «Вкусно — и точка».