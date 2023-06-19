Общество 19 июня 2023, 18:05 Аналог российского центра «Сириус» откроют в Душанбе

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Аналог российского образовательного центра поддержки одаренных детей «Сириус» планируют построить в Душанбе. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин находится с рабочим визитом в Таджикистане для осмотра площадки под строительство.

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Отмечается, что центр «Сириус» открыли в 2015 году по инициативе президента России Владимира Путина на базе Олимпийского парка в Краснодарском крае.