Общество 29 ноября 2022, 18:28 Аналог «Хэппи мила» появится в ресторанах «Вкусно — и точка» этой зимой «Вкусно — и точка» с 12 декабря запустит аналог «Хэппи мила» в некоторых городах России РИА «Новости»

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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» начнет продавать наборы «Кидс комбо» — аналоги «Хэппи мил» из «Макдоналдс». Новинка появится в некоторых городах России с 12 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Первыми попробовать наборы «Кидс комбо» смогут дети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, Томске, Кемерове и Красноярске. А до конца января 2023 года они появятся уже во всех городах.

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В качестве подарка к набору покупателей ждут 14 книг с головоломками и лабиринтами. В «Хэппи мил» дети обычно получали плюшевые и пластиковые игрушки.

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Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» вскоре заменит «Макдоналдсы» и в Белоруссии. Сейчас в республике работает 25 точек быстрого питания в шести городах. Они обслуживают около 10 миллионов посетителей в год. В России открыты уже 830 точек сети из 850, ранее входивших в сеть «Макдоналдс».