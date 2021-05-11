Аналог Диснейленда намерены построить в Геленджике

Главный архитектор Геленджика Екатерина Семенова рассказала «Известиям», что на территории заброшенного городского дендрария площадью 54 гектара планируется построить аналог американского Диснейленда.

РИА ФАН уточнило, что дендрарий создали в 60-х годах. С начала нулевых до 2008 года на его территории разместили парк аттракционов «Капитан Врунгель». После его закрытия участок был заброшен.

По данным информагентства городские власти обсуждают с киностудией «Союзмультфильм» концепцию нового парка.

«Привлечение партнера для тематизации является одним из приоритетных сценариев», — добавила Семенова.