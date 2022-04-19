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    19 апреля 2022, 21:43

    Аналог Coca-Cola выпустят в России

    «Напитки из Черноголовки — Аквалайф» выпустит русскую «колу» под брендом RuCola

    Александра Ломейко

    В России создадут аналог Coca-Cola. Напиток под брендом RuCola планирует выпускать производитель «Напитки из Черноголовки — Аквалайф».

    Компания уже подала заявку в Роспатент, уточнила «Газета.ru». В ней указано, что бренд регистрируют для производства и продажи газированной воды и напитков, содовой, соков и лимонадов.

    Владельцу правами на бренд Coca-Cola — компании Coca-Cola Company — известно о поступившей в Роспатент заявке. Американская сторона решила судиться с российским производителем и уже подала иск об интеллектуальных правах.

    В 2021 году Coca-Cola уже судилась с «Напитками из Черноголовки», поскольку сочла бренд компании Fantola напоминающим американскую Fanta.

    Американское предприятие приостановило деятельность в России в связи с ситуацией на Украине.