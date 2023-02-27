Общество 27 февраля 2023, 11:59 Аналог «Биг Мака» появился в меню «Вкусно — и точка» Аналог бургера «Бик Мак» появился в меню ресторанов «Вкусно — и точка» РИА «Новости»

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Аналог популярного бургера «Бик Маг» появился в меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», он получил название «Биг Хит». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Рецептуру бургера разрабатывали с осени 2022 года. Бургеры „Биг Хит“ и „Двойной Биг Хит“ появились в меню ресторанов, их ждали с первого дня открытия компании», — отметили во «Вкусно — и точка».

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Для нового бургера компания разработала специальный соус, который получил одноименное название.

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«Новинки уже доступны на кассах ресторанов, в мобильном приложении и меню доставки», — добавили в компании.

После начала работы «Вкусно — и точка» компания продала свыше 267 миллионов бургеров.

Изначально сеть ресторанов принадлежала американской корпорации McDonal’s. После начала специальной операции на Украине компания передала свои активы предпринимателю Александру Говору, который управляет ресторанами под названием «Вкусно — и точка».