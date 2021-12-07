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    07 декабря 2021, 05:45

    Аналог Amazon для торговли драгоценностями намерены создать в России

    Ведомости: Минфин России намерен запустить онлайн-­маркетплейс по торговле драгоценностями

    Валерия Шафирко

    В планах Минфина запустить онлайн-маркетплейс по торговле драгоценностями, который будет ориентирован на зарубежного покупателя, сообщила газета «Ведомости».

    Инициатива содержится в письме заместителя министра финансов Алексея Моисеева в адрес заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна. Подлинность этого документа подтвердил представитель министерства, отметило издание.

    В обращении Моисеева говорится, что российский Минфин договорился с белорусским провести пилотный проект по развитию онлайн-торговли ювелирными изделиями для наращивания экспорта этой продукции из ЕАЭС на мировой рынок.

    Саркисяну заместитель министра предлагает принять участие в создании необходимой для этого IT-инфраструктуры, в том числе с помощью ресурсов Фонда цифровых инициатив ЕАБР.

    Эксперимент по дистанционной продаже вина из отечественного сырья может начаться в России 31 марта 2022 года. Планируется, что он стартует в столичном регионе и продлится до конца 2024-го. Необходимый законопроект разработали в Минфине. Ведомство хочет допустить к торговле самих производителей. Товар они представят на специальном сайте «Почты России», а компания доставит товар покупателю.