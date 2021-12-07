Аналог Amazon для торговли драгоценностями намерены создать в России

В планах Минфина запустить онлайн-маркетплейс по торговле драгоценностями, который будет ориентирован на зарубежного покупателя, сообщила газета «Ведомости».

Инициатива содержится в письме заместителя министра финансов Алексея Моисеева в адрес заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна. Подлинность этого документа подтвердил представитель министерства, отметило издание.

В обращении Моисеева говорится, что российский Минфин договорился с белорусским провести пилотный проект по развитию онлайн-торговли ювелирными изделиями для наращивания экспорта этой продукции из ЕАЭС на мировой рынок.

Саркисяну заместитель министра предлагает принять участие в создании необходимой для этого IT-инфраструктуры, в том числе с помощью ресурсов Фонда цифровых инициатив ЕАБР.

Эксперимент по дистанционной продаже вина из отечественного сырья может начаться в России 31 марта 2022 года. Планируется, что он стартует в столичном регионе и продлится до конца 2024-го. Необходимый законопроект разработали в Минфине. Ведомство хочет допустить к торговле самих производителей. Товар они представят на специальном сайте «Почты России», а компания доставит товар покупателю.