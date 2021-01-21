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    21 января 2021, 12:16

    От антител до креатинина. Какие анализы нужны для подготовки к вакцинации от COVID-19

    Анастасия Аброськина

    Сегодня лабораторная диагностика — это один из самых эффективных способов проверить свое здоровье перед вакцинацией от коронавируса. Она позволит узнать об изменениях в организме задолго до появления первых признаков заболевания.
    От антител до креатинина. Какие анализы нужны для подготовки к вакцинации от COVID-19 | Изображение 1

    Наиболее полезными перед вакцинацией окажутся несколько исследований, призванных обнаружить все противопоказания к российскому препарату «Спутник V».

    Противопоказания к вакцинации

    Есть несколько противопоказаний к вакцинации «Спутником V». Среди них, например, гиперчувствительность к отдельным компонентам препарата и тяжелые аллергические реакции в анамнезе.

    Кроме того, в число противопоказаний вошли обострившиеся хронические или инфекционные заболевания, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.

    Однако наличие или обострение хронических, инфекционных болезней не запретит пациенту вакцинацию от коронавируса полностью. По официальным указаниям, ее проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

    Также при нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных болезнях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

    Какие исследования пройти?

    Некоторые противопоказания очевидны: это возраст до 18 лет, период грудного вскармливания, беременность с определенных сроков.

    Анализ на уровень β-ХГЧ

    Однако на ранних этапах беременности ее признаки проявляются не всегда, поэтому для полной уверенности лучше использовать тест или пройти анализ на уровень β-ХГЧ.

    Анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов — одно из базовых исследований, способное дать много полезной информации.

    Этот метод позволит узнать о качественном и количественном составе крови — лейкоцитарная формула укажет на наличие в организме инфекции, определит природу ее возбудителя и выявит аллергическую реакцию.

    Показатель скорости оседания эритроцитов может рассказать не только о воспалительных процессах, но и хронических аутоиммунных заболеваниях.

    Анализ на уровень креатинина

    Анализ на уровень креатинина поможет проверить фильтрационную функцию почек. Если значение повышенное, то с ней могут быть проблемы — об этом стоит знать врачу, проводящему осмотр перед вакцинацией.

    Анализы на АЛТ и АСТ

    Исследования на аланинаминотрансферазу (АЛТ) и аспартатаминотрансферазу (АСТ) расскажут о повреждении клеток печени или мышц — в таких случаях уровень этих ферментов в крови повышается.

    Анализ на иммуноглобулины E

    Анализ на иммуноглобулины E позволяет выявить аллергические реакции, которые не проявляются внешними симптомами, такими как зуд, покраснение или сыпь.

    Антитела классов IgM и IgG

    Рекомендуется проверить уровень антител классов IgM и IgG к коронавирусу. Эти иммунные белки появляются в крови уже через одну-две недели после инфицирования.

    Они циркулируют в кровотоке относительно недолго и в скором времени исчезают — как правило, через один-два месяца после полного выздоровления.

    Антитела IgG появляются в крови позже, чем IgM, но в случае с новым коронавирусом они могут появляться в крови почти одновременно. Обычно IgG сохраняются в крови перенесших инфекцию людей дольше, но со временем исчезают.

    Важно отметить, что переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев вакцинации не подлежат.

    Как сдать анализы быстро и удобно?

    Все важные исследования необязательно проходить по отдельности. Лаборатория «Гемотест» объединила их в единый комплекс «Перед вакцинацией от COVID-19».

    С 21 января по 21 февраля включительно комплекс доступен по специальной цене — 1390 рублей, срок выполнения — один день. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно.

    Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте лаборатории «Гемотест».

    После прививки целесообразно проверить, выработались ли антитела к коронавирусу. Для этого в лаборатории «Гемотест» можно отдельно пройти специальное исследование. Стоимость — тысяча рублей без учета взятия биоматериала, срок — один день.

    Результаты анализов можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

    Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.