От антител до креатинина. Какие анализы нужны для подготовки к вакцинации от COVID-19

Сегодня лабораторная диагностика — это один из самых эффективных способов проверить свое здоровье перед вакцинацией от коронавируса. Она позволит узнать об изменениях в организме задолго до появления первых признаков заболевания.

Наиболее полезными перед вакцинацией окажутся несколько исследований, призванных обнаружить все противопоказания к российскому препарату «Спутник V».

Противопоказания к вакцинации

Есть несколько противопоказаний к вакцинации «Спутником V». Среди них, например, гиперчувствительность к отдельным компонентам препарата и тяжелые аллергические реакции в анамнезе.

Кроме того, в число противопоказаний вошли обострившиеся хронические или инфекционные заболевания, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.

Однако наличие или обострение хронических, инфекционных болезней не запретит пациенту вакцинацию от коронавируса полностью. По официальным указаниям, ее проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

Также при нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных болезнях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Какие исследования пройти?

Некоторые противопоказания очевидны: это возраст до 18 лет, период грудного вскармливания, беременность с определенных сроков.

Анализ на уровень β-ХГЧ

Однако на ранних этапах беременности ее признаки проявляются не всегда, поэтому для полной уверенности лучше использовать тест или пройти анализ на уровень β-ХГЧ.

Анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов — одно из базовых исследований, способное дать много полезной информации.

Этот метод позволит узнать о качественном и количественном составе крови — лейкоцитарная формула укажет на наличие в организме инфекции, определит природу ее возбудителя и выявит аллергическую реакцию.

Показатель скорости оседания эритроцитов может рассказать не только о воспалительных процессах, но и хронических аутоиммунных заболеваниях.

Анализ на уровень креатинина

Анализ на уровень креатинина поможет проверить фильтрационную функцию почек. Если значение повышенное, то с ней могут быть проблемы — об этом стоит знать врачу, проводящему осмотр перед вакцинацией.

Анализы на АЛТ и АСТ

Исследования на аланинаминотрансферазу (АЛТ) и аспартатаминотрансферазу (АСТ) расскажут о повреждении клеток печени или мышц — в таких случаях уровень этих ферментов в крови повышается.

Анализ на иммуноглобулины E

Анализ на иммуноглобулины E позволяет выявить аллергические реакции, которые не проявляются внешними симптомами, такими как зуд, покраснение или сыпь.

Антитела классов IgM и IgG

Рекомендуется проверить уровень антител классов IgM и IgG к коронавирусу. Эти иммунные белки появляются в крови уже через одну-две недели после инфицирования.

Они циркулируют в кровотоке относительно недолго и в скором времени исчезают — как правило, через один-два месяца после полного выздоровления.

Антитела IgG появляются в крови позже, чем IgM, но в случае с новым коронавирусом они могут появляться в крови почти одновременно. Обычно IgG сохраняются в крови перенесших инфекцию людей дольше, но со временем исчезают.

Важно отметить, что переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев вакцинации не подлежат.

Как сдать анализы быстро и удобно?

Все важные исследования необязательно проходить по отдельности. Лаборатория «Гемотест» объединила их в единый комплекс «Перед вакцинацией от COVID-19».

С 21 января по 21 февраля включительно комплекс доступен по специальной цене — 1390 рублей, срок выполнения — один день. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно.

Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте лаборатории «Гемотест».

После прививки целесообразно проверить, выработались ли антитела к коронавирусу. Для этого в лаборатории «Гемотест» можно отдельно пройти специальное исследование. Стоимость — тысяча рублей без учета взятия биоматериала, срок — один день.

Результаты анализов можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.