От антител до креатинина. Какие анализы нужны для подготовки к вакцинации от COVID-19
Наиболее полезными перед вакцинацией окажутся несколько исследований, призванных обнаружить все противопоказания к российскому препарату «Спутник V».
Противопоказания к вакцинации
Есть несколько противопоказаний к вакцинации «Спутником V». Среди них, например, гиперчувствительность к отдельным компонентам препарата и тяжелые аллергические реакции в анамнезе.
Кроме того, в число противопоказаний вошли обострившиеся хронические или инфекционные заболевания, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.
Однако наличие или обострение хронических, инфекционных болезней не запретит пациенту вакцинацию от коронавируса полностью. По официальным указаниям, ее проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.
Также при нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных болезнях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.
Какие исследования пройти?
Некоторые противопоказания очевидны: это возраст до 18 лет, период грудного вскармливания, беременность с определенных сроков.
Анализ на уровень β-ХГЧ
Однако на ранних этапах беременности ее признаки проявляются не всегда, поэтому для полной уверенности лучше использовать тест или пройти анализ на уровень β-ХГЧ.
Анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов — одно из базовых исследований, способное дать много полезной информации.
Этот метод позволит узнать о качественном и количественном составе крови — лейкоцитарная формула укажет на наличие в организме инфекции, определит природу ее возбудителя и выявит аллергическую реакцию.
Показатель скорости оседания эритроцитов может рассказать не только о воспалительных процессах, но и хронических аутоиммунных заболеваниях.
Анализ на уровень креатинина
Анализ на уровень креатинина поможет проверить фильтрационную функцию почек. Если значение повышенное, то с ней могут быть проблемы — об этом стоит знать врачу, проводящему осмотр перед вакцинацией.
Анализы на АЛТ и АСТ
Исследования на аланинаминотрансферазу (АЛТ) и аспартатаминотрансферазу (АСТ) расскажут о повреждении клеток печени или мышц — в таких случаях уровень этих ферментов в крови повышается.
Анализ на иммуноглобулины E
Анализ на иммуноглобулины E позволяет выявить аллергические реакции, которые не проявляются внешними симптомами, такими как зуд, покраснение или сыпь.
Антитела классов IgM и IgG
Рекомендуется проверить уровень антител классов IgM и IgG к коронавирусу. Эти иммунные белки появляются в крови уже через одну-две недели после инфицирования.
Они циркулируют в кровотоке относительно недолго и в скором времени исчезают — как правило, через один-два месяца после полного выздоровления.
Антитела IgG появляются в крови позже, чем IgM, но в случае с новым коронавирусом они могут появляться в крови почти одновременно. Обычно IgG сохраняются в крови перенесших инфекцию людей дольше, но со временем исчезают.
Важно отметить, что переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев вакцинации не подлежат.
Как сдать анализы быстро и удобно?
Все важные исследования необязательно проходить по отдельности. Лаборатория «Гемотест» объединила их в единый комплекс «Перед вакцинацией от COVID-19».
С 21 января по 21 февраля включительно комплекс доступен по специальной цене — 1390 рублей, срок выполнения — один день. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно.
Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте лаборатории «Гемотест».
После прививки целесообразно проверить, выработались ли антитела к коронавирусу. Для этого в лаборатории «Гемотест» можно отдельно пройти специальное исследование. Стоимость — тысяча рублей без учета взятия биоматериала, срок — один день.
Результаты анализов можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.