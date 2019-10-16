Анализ видео подтвердил виновность актера Павла Устинова

Мосгорсуд рассмотрел в апелляционном порядке приговор актеру Павлу Устинову и постановил: он виновен в нанесении травмы омоновцу. К такому выводу в инстанции пришли после анализа видеозаписи его задержания 3 августа в центре Москвы.

«Все записи в совокупности подтверждают достоверность сообщенных потерпевшим сведений о причинении вреда его здоровью именно П. Г. Устиновым в момент задержания последнего», — приводит «Интерфакс» текст сообщения суда.

Суд смягчил приговор Устинову Подробнее

Видеозаписи, по мнению суда, подтвердили все ранее сделанные выводы — именно Устинов вывихнул силовику плечо. Вопреки всем доводам защиты, актер остается виновным по этому делу.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов при задержании во время несогласованной акции в центре Москвы 3 августа. Сам актер своей вины не признал.

Устинова поддержали многие коллеги и общественники. После этого суд ему сначала изменил меру пресечения и выпустил из СИЗО 20 сентября, а позже, 30 сентября, смягчил приговор и назначил новое наказание — один год лишения свободы условно и два года испытательного срока.