Россияне в пандемию стали чаще сдавать анализ на витамин D

Россияне во время пандемии коронавируса стали чаще сдавать анализы на определение витамина D. Это зафиксировали в лаборатории ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на популярные лабораторные сети, этот вид диагностики стал более востребован среди россиян на 60%, при этом в отдельных центрах популярность этого исследования увеличилась вдвое.

Витамин D, как пояснили в Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора, обладает способностью модулировать активность Т- и В-лимфоцитов, а также других клеток, которые обеспечивают адаптивный иммунитет. Поэтому для профилактики тяжелого течения COVID-19 важна способность этого микроэлемента снижать выраженность воспалительной реакции и цитокиновых эффектов.

Однако не все ученые считают, что такой ажиотаж вокруг витамина D оправдан. Некоторые специалисты ссылаются на последние исследования, которые показали, что концентрация этого витамина в крови никак не влияет на заболевание.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев порекомендовал россиянам чаще гулять, полноценно питаться и заниматься спортом. Эти нехитрые приемы помогут укрепить иммунитет в межсезонье. Медик также обратил внимание на витамин D. Но отметил, что переизбыток витамина D может нанести больший вред, чем его недостаток.